Microsoft Engenheiro de Software Salários em Romania

A remuneração de Engenheiro de Software in Romania na Microsoft varia de RON 295K por year para 59 a RON 503K por year para 64. O pacote de remuneração in Romania mediano year totaliza RON 325K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/7/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus SDE 59 ( Nível de Entrada ) RON 295K RON 196K RON 81.5K RON 17.1K 60 RON 298K RON 189K RON 88.9K RON 19.5K SDE II 61 RON 337K RON 206K RON 98.7K RON 32K 62 RON 380K RON 243K RON 85.7K RON 51.1K Ver 9 Mais Níveis

+ RON 1.07M + RON 259K + RON 398K + RON 89.4K + RON 156K + RON 98.3K Don't get lowballed

Últimas Submissões Salariais

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( RON ) Base | Ações (ano) | Bónus

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ANO 1 20 % ANO 2 20 % ANO 3 20 % ANO 4 20 % ANO 5 Tipo de Ações RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos: 20 % adquire-se no 1st - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire-se no 2nd - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire-se no 3rd - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire-se no 4th - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire-se no 5th - ANO ( 20.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal ) Sometimes a 5 year schedule

Qual é o calendário de aquisição na Microsoft ?

