A remuneração de Engenheiro de Software in Phoenix Area na Microsoft varia de $155K por year para 59 a $225K por year para 62. O pacote de remuneração in Phoenix Area mediano year totaliza $176K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
SDE
$155K
$106K
$26.9K
$22.5K
60
$161K
$110K
$31K
$20.1K
SDE II
$180K
$130K
$31K
$18.8K
62
$225K
$152K
$49K
$24K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
20%
ANO 1
20%
ANO 2
20%
ANO 3
20%
ANO 4
20%
ANO 5
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:
20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 4th-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título
Engenheiro iOS
Engenheiro de Software Frontend
Engenheiro de Machine Learning
Engenheiro de Software Backend
Engenheiro de Software Full-Stack
Engenheiro de Redes
Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)
Engenheiro de Dados
Engenheiro de Software de Produção
Engenheiro de Software de Segurança
Engenheiro DevOps
Engenheiro de Confiabilidade de Site
Engenheiro de Criptografia
Engenheiro de Software de Realidade Virtual
Engenheiro de Sistemas
Engenheiro de Software de Videojogos
Defensor de Programadores
Cientista de Investigação
Investigador de IA
Engenheiro de IA