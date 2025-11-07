A remuneração de Engenheiro de Software in Norway na Microsoft varia de NOK 743K por year para 60 a NOK 2.18M por year para 66. O pacote de remuneração in Norway mediano year totaliza NOK 1.08M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
SDE
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 743K
NOK 641K
NOK 66.7K
NOK 35K
SDE II
NOK 872K
NOK 695K
NOK 115K
NOK 60.9K
62
NOK 1.01M
NOK 746K
NOK 177K
NOK 90.8K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
20%
ANO 1
20%
ANO 2
20%
ANO 3
20%
ANO 4
20%
ANO 5
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Engenheiro de IA