A remuneração de Engenheiro de Software in Kenya na Microsoft varia de KES 6.76M por year para 59 a KES 11M por year para 63. O pacote de remuneração in Kenya mediano year totaliza KES 8.07M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/7/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus SDE 59 ( Nível de Entrada ) KES 6.76M KES 5.94M KES 265K KES 555K 60 KES 8.34M KES 7M KES 972K KES 372K SDE II 61 KES 8.23M KES 6.97M KES 630K KES 630K 62 KES 10.54M KES 8.35M KES 1.38M KES 819K Ver 9 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( KES ) Base | Ações (ano) | Bónus

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ANO 1 20 % ANO 2 20 % ANO 3 20 % ANO 4 20 % ANO 5 Tipo de Ações RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos: 20 % adquire-se no 1st - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire-se no 2nd - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire-se no 3rd - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire-se no 4th - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire-se no 5th - ANO ( 20.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal ) Sometimes a 5 year schedule

Qual é o calendário de aquisição na Microsoft ?

