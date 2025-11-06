Diretório de Empresas
Microsoft
Microsoft Engenheiro de Software Salários em Egypt

A remuneração de Engenheiro de Software in Egypt na Microsoft varia de EGP 1.12M por year para 59 a EGP 1.94M por year para 63. O pacote de remuneração in Egypt mediano year totaliza EGP 1.23M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
SDE
59(Nível de Entrada)
EGP 1.12M
EGP 715K
EGP 406K
EGP 0
60
EGP 1.13M
EGP 701K
EGP 383K
EGP 42.5K
SDE II
61
EGP 1.21M
EGP 676K
EGP 530K
EGP 3.6K
62
EGP 1.67M
EGP 700K
EGP 849K
EGP 119K
Últimas Submissões Salariais
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 4th-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Sometimes a 5 year schedule



Títulos Incluídos

Engenheiro iOS

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Engenheiro de Criptografia

Engenheiro de Software de Realidade Virtual

Engenheiro de Sistemas

Engenheiro de Software de Videojogos

Defensor de Programadores

Cientista de Investigação

Investigador de IA

Engenheiro de IA

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Microsoft in Egypt situa-se numa remuneração total anual de EGP 2,085,375. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Microsoft para a função de Engenheiro de Software in Egypt é EGP 1,287,053.

Outros Recursos