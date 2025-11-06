Microsoft Engenheiro de Software Salários em Czech Republic

A remuneração de Engenheiro de Software in Czech Republic na Microsoft varia de CZK 1.1M por year para 59 a CZK 3.66M por year para 65. O pacote de remuneração in Czech Republic mediano year totaliza CZK 2.29M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus SDE 59 ( Nível de Entrada ) CZK 1.1M CZK 874K CZK 162K CZK 66.5K 60 CZK 1.28M CZK 986K CZK 207K CZK 89.2K SDE II 61 CZK 1.61M CZK 1.21M CZK 319K CZK 77.9K 62 CZK 1.75M CZK 1.38M CZK 307K CZK 58.1K Ver 9 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( CZK ) Base | Ações (ano) | Bónus

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ANO 1 20 % ANO 2 20 % ANO 3 20 % ANO 4 20 % ANO 5 Tipo de Ações RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos: 20 % adquire-se no 1st - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire-se no 5th - ANO ( 20.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal ) Sometimes a 5 year schedule

Qual é o calendário de aquisição na Microsoft ?

