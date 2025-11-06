Diretório de Empresas
Microsoft
  Salários
  Engenheiro de Software

  Todos os Salários de Engenheiro de Software

  Costa Rica

Microsoft Engenheiro de Software Salários em Costa Rica

A remuneração de Engenheiro de Software in Costa Rica na Microsoft varia de CRC 32.44M por year para 59 a CRC 57.51M por year para 63. O pacote de remuneração in Costa Rica mediano year totaliza CRC 48.49M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
SDE
59(Nível de Entrada)
CRC 32.44M
CRC 25.65M
CRC 4.89M
CRC 1.91M
60
CRC 29.39M
CRC 27.98M
CRC 0
CRC 1.41M
SDE II
61
CRC 47.24M
CRC 33.93M
CRC 11.11M
CRC 2.2M
62
CRC 53.74M
CRC 40.73M
CRC 7.87M
CRC 5.14M
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 4th-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Sometimes a 5 year schedule



Títulos Incluídos

Engenheiro iOS

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Engenheiro de Criptografia

Engenheiro de Software de Realidade Virtual

Engenheiro de Sistemas

Engenheiro de Software de Videojogos

Defensor de Programadores

Cientista de Investigação

Investigador de IA

Engenheiro de IA

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Microsoft in Costa Rica situa-se numa remuneração total anual de CRC 64,336,723. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Microsoft para a função de Engenheiro de Software in Costa Rica é CRC 49,700,095.

