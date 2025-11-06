Microsoft Engenheiro de Software Salários em Costa Rica

A remuneração de Engenheiro de Software in Costa Rica na Microsoft varia de CRC 32.44M por year para 59 a CRC 57.51M por year para 63. O pacote de remuneração in Costa Rica mediano year totaliza CRC 48.49M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus SDE 59 ( Nível de Entrada ) CRC 32.44M CRC 25.65M CRC 4.89M CRC 1.91M 60 CRC 29.39M CRC 27.98M CRC 0 CRC 1.41M SDE II 61 CRC 47.24M CRC 33.93M CRC 11.11M CRC 2.2M 62 CRC 53.74M CRC 40.73M CRC 7.87M CRC 5.14M Ver 9 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( CRC ) Base | Ações (ano) | Bónus

Cronograma de Aquisição Principal

25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4

Tipo de Ações RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

Sometimes a 5 year schedule

20 % ANO 1 20 % ANO 2 20 % ANO 3 20 % ANO 4 20 % ANO 5

Tipo de Ações RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:
20 % adquire-se no 1st - ANO ( 20.00 % anual )

Sometimes a 5 year schedule

25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4

Tipo de Ações RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )
25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

Sometimes a 5 year schedule

25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4

Tipo de Ações RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )
25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

Sometimes a 5 year schedule

Qual é o calendário de aquisição na Microsoft ?

Qual é o calendário de aquisição na Microsoft ?

