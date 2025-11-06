Microsoft Engenheiro de Software Salários em Bucharest Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Bucharest Metropolitan Area na Microsoft varia de RON 294K por year para 59 a RON 527K por year para 64. O pacote de remuneração in Bucharest Metropolitan Area mediano year totaliza RON 373K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus SDE 59 ( Nível de Entrada ) RON 294K RON 194K RON 79.6K RON 20.5K 60 RON 303K RON 195K RON 90.4K RON 17.4K SDE II 61 RON 315K RON 197K RON 86.5K RON 31.7K 62 RON 398K RON 257K RON 85.6K RON 55.7K Ver 9 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( RON ) Base | Ações (ano) | Bónus

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ANO 1 20 % ANO 2 20 % ANO 3 20 % ANO 4 20 % ANO 5 Tipo de Ações RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos: 20 % adquire-se no 1st - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire-se no 5th - ANO ( 20.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal ) Sometimes a 5 year schedule

Qual é o calendário de aquisição na Microsoft ?

