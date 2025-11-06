Diretório de Empresas
Microsoft Vendas Salários em Seoul Capital Area

A remuneração de Vendas in Seoul Capital Area na Microsoft totaliza ₩225.02M por year para 62. O pacote de remuneração in Seoul Capital Area mediano year totaliza ₩214.87M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
59
₩ --
₩ --
₩ --
₩ --
60
₩ --
₩ --
₩ --
₩ --
61
₩ --
₩ --
₩ --
₩ --
62
₩225.02M
₩139.94M
₩59.75M
₩25.33M
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 4th-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Títulos Incluídos

Representante de Vendas de Campo

Gestor de Vendas de Campo

Executivo de Conta

Gestor de Conta

Engenheiro de Sucesso do Cliente

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Vendas na Microsoft in Seoul Capital Area situa-se numa remuneração total anual de ₩252,416,348. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Microsoft para a função de Vendas in Seoul Capital Area é ₩197,629,107.

