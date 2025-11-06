A remuneração de Vendas in Prague Metropolitan Area na Microsoft varia de CZK 2.27M por year para 60 a CZK 2.41M por year para 61. O pacote de remuneração in Prague Metropolitan Area mediano year totaliza CZK 2.32M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
59
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
60
CZK 1.86M
CZK 1.28M
CZK 227K
CZK 362K
61
CZK 2.02M
CZK 1.41M
CZK 221K
CZK 391K
62
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
20%
ANO 1
20%
ANO 2
20%
ANO 3
20%
ANO 4
20%
ANO 5
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:
20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 4th-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
