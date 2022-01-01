Diretório de Empresas
Micro Focus
Micro Focus Salários

O salário da Micro Focus varia de $13,046 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $229,140 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Micro Focus. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Analista de Negócio
$126K
Cientista de Dados
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Analista Financeiro
$151K
Tecnólogo de Informação (TI)
$193K
Designer de Produto
$167K
Gestor de Produto
$229K
Operações de Receita
$49.1K
Vendas
$42.1K
Gestor de Engenharia de Software
$123K
Arquitecto de Soluções
$159K
Gestor de Programa Técnico
$160K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Micro Focus é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $229,140. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Micro Focus é $124,063.

Outros Recursos