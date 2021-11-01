Diretório de Empresas
Metrolinx
Metrolinx Salários

O salário da Metrolinx varia de $54,608 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $113,821 para um Engenheiro Civil na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Metrolinx. Última atualização: 8/31/2025

Engenheiro de Software
Median $76.5K
Analista de Negócio
$70.8K
Engenheiro Civil
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista de Dados
$63.8K
Cientista de Dados
$73.9K
Analista Financeiro
$54.6K
Engenheiro de Hardware
$101K
Consultor de Gestão
$79.4K
Redactor Técnico
$79.1K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Metrolinx é Engenheiro Civil at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $113,821. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Metrolinx é $76,455.

