Metro Salários

A faixa salarial da Metro varia de $13,746 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $143,715 para um Operações de Marketing no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Metro. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Assistente Administrativo
$39.8K
Cientista de Dados
$64.4K
Operações de Marketing
$144K

Designer de Produto
$74.1K
Gestor de Produto
$115K
Gestor de Projeto
$16.4K
Vendas
$13.7K
Engenheiro de Software
$60.3K
Arquiteto de Soluções
$105K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Metro é Operações de Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $143,715. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Metro é $64,405.

Outros Recursos