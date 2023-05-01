Diretório de Empresas
Metro
    Metro Inc. is a Canadian company that operates as a retailer, franchisor, distributor, and manufacturer in the food and pharmaceutical sectors. It operates supermarkets and discount stores under various banners, including Metro, Metro Plus, Super C, Marché Richelieu, Marché Ami, Première Moisson, Les 5 Saisons, Food Basics, Adonis, and Premiere Moisson, as well as drugstores primarily under the Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy, and Food Basics Pharmacy banners. The company also manufactures generic drugs and provides online grocery shopping services.

    metro.ca
    Website
    1947
    Ano de Fundação
    95,000
    Número de Funcionários
    $10B+
    Receita Estimada
    Sede

