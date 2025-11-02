Diretório de Empresas
Mercury
Mercury Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Mercury varia de $132K por year para IC1 a $293K por year para IC4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $214K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mercury. Última atualização: 11/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
IC1
(Nível de Entrada)
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Ver 2 Mais Níveis
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

16.67%

ANO 1

16.67%

ANO 2

16.67%

ANO 3

16.67%

ANO 4

16.67%

ANO 5

16.67%

ANO 6

Tipo de Ações
RSU

Na Mercury, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 6 anos:

  • 16.67% adquire-se no 1st-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire-se no 2nd-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire-se no 3rd-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire-se no 4th-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire-se no 5th-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire-se no 6th-ANO (16.67% anual)

7 years post-termination exercise window.



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Mercury in United States situa-se numa remuneração total anual de $303,800. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mercury para a função de Engenheiro de Software in United States é $213,800.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Mercury

