A remuneração total média de Vendas in United States na Mercury varia de $71.3K a $101K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mercury. Última atualização: 11/2/2025
Remuneração Total Média
Na Mercury, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 6 anos:
16.67% adquire-se no 1st-ANO (16.67% anual)
16.67% adquire-se no 2nd-ANO (16.67% anual)
16.67% adquire-se no 3rd-ANO (16.67% anual)
16.67% adquire-se no 4th-ANO (16.67% anual)
16.67% adquire-se no 5th-ANO (16.67% anual)
16.67% adquire-se no 6th-ANO (16.67% anual)
7 years post-termination exercise window.