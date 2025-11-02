Mercury Gestor de Produto Salários

A remuneração de Gestor de Produto in United States na Mercury totaliza $289K por year para IC3. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $230K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mercury. Última atualização: 11/2/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus IC1 $ -- $ -- $ -- $ -- IC2 $ -- $ -- $ -- $ -- IC3 $289K $210K $79.3K $0 IC4 $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 2 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Cronograma de Aquisição Principal 16.67 % ANO 1 16.67 % ANO 2 16.67 % ANO 3 16.67 % ANO 4 16.67 % ANO 5 16.67 % ANO 6 Tipo de Ações RSU Na Mercury, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 6 anos: 16.67 % adquire-se no 1st - ANO ( 16.67 % anual )

16.67 % adquire-se no 2nd - ANO ( 16.67 % anual )

16.67 % adquire-se no 3rd - ANO ( 16.67 % anual )

16.67 % adquire-se no 4th - ANO ( 16.67 % anual )

16.67 % adquire-se no 5th - ANO ( 16.67 % anual )

16.67 % adquire-se no 6th - ANO ( 16.67 % anual ) 7 years post-termination exercise window.

Qual é o calendário de aquisição na Mercury ?

