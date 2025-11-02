Diretório de Empresas
Mercury Operações de Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Operações de Atendimento ao Cliente na Mercury varia de $141K a $193K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mercury. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

$153K - $181K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$141K$153K$181K$193K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

16.67%

ANO 1

16.67%

ANO 2

16.67%

ANO 3

16.67%

ANO 4

16.67%

ANO 5

16.67%

ANO 6

Tipo de Ações
RSU

Na Mercury, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 6 anos:

  • 16.67% adquire-se no 1st-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire-se no 2nd-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire-se no 3rd-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire-se no 4th-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire-se no 5th-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire-se no 6th-ANO (16.67% anual)

7 years post-termination exercise window.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Operações de Atendimento ao Cliente na Mercury situa-se numa remuneração total anual de $193,200. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mercury para a função de Operações de Atendimento ao Cliente é $141,120.

