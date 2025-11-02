A remuneração de Desenvolvimento de Negócios in United States na Mercury totaliza $150K por year para IC2. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mercury. Última atualização: 11/2/2025
Remuneração Total Média
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
ANO 1
16.67%
ANO 2
16.67%
ANO 3
16.67%
ANO 4
16.67%
ANO 5
16.67%
ANO 6
Na Mercury, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 6 anos:
16.67% adquire-se no 1st-ANO (16.67% anual)
16.67% adquire-se no 2nd-ANO (16.67% anual)
16.67% adquire-se no 3rd-ANO (16.67% anual)
16.67% adquire-se no 4th-ANO (16.67% anual)
16.67% adquire-se no 5th-ANO (16.67% anual)
16.67% adquire-se no 6th-ANO (16.67% anual)
7 years post-termination exercise window.