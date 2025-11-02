Diretório de Empresas
Mercari
Mercari Investigador de UX Salários

A remuneração de Investigador de UX in United States na Mercari totaliza $173K por year para MG3. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $150K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mercari. Última atualização: 11/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Mercari, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (8.32% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Investigador de UX na Mercari in United States situa-se numa remuneração total anual de $198,100. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mercari para a função de Investigador de UX in United States é $163,333.

Outros Recursos