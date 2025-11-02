Diretório de Empresas
Mercari
Mercari Gestor de Engenharia de Software Salários

A remuneração de Gestor de Engenharia de Software in Japan na Mercari totaliza ¥32.71M por year para MG6. O pacote de remuneração in Japan mediano year totaliza ¥16.36M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mercari. Última atualização: 11/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Mercari, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (8.32% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Mercari in Japan situa-se numa remuneração total anual de ¥35,846,073. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mercari para a função de Gestor de Engenharia de Software in Japan é ¥17,718,322.

