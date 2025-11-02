Diretório de Empresas
Mercari
Mercari Marketing Salários

A remuneração total média de Marketing in United States na Mercari varia de $133K a $181K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mercari. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

$142K - $172K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$133K$142K$172K$181K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Mercari, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (8.32% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Marketing na Mercari in United States situa-se numa remuneração total anual de $180,960. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mercari para a função de Marketing in United States é $132,600.

