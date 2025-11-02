A remuneração de Analista de Dados in Japan na Mercari totaliza ¥8.74M por year para MG3. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mercari. Última atualização: 11/2/2025
Remuneração Total Média
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Mercari, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (8.32% trimestral)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (8.32% trimestral)
33.3% adquire-se no 3rd-ANO (8.32% trimestral)