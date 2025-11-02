Diretório de Empresas
Mercari
Mercari Analista de Dados Salários

A remuneração de Analista de Dados in Japan na Mercari totaliza ¥8.74M por year para MG3. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mercari. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Intervalo Comum
Intervalo Possível
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Intervalo Comum
Intervalo Possível
Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Mercari, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (8.32% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na Mercari in Japan situa-se numa remuneração total anual de ¥11,178,107. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mercari para a função de Analista de Dados in Japan é ¥7,834,229.

