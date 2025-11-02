A remuneração total média de Analista de Negócios in United States na Mercari varia de $210K a $293K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mercari. Última atualização: 11/2/2025
Remuneração Total Média
Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Mercari, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (8.32% trimestral)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (8.32% trimestral)
33.3% adquire-se no 3rd-ANO (8.32% trimestral)