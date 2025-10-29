Diretório de Empresas
Mendix
Mendix Gestor de Produto Salários

O pacote de remuneração in Netherlands mediano de Gestor de Produto na Mendix totaliza €81.6K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mendix. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Mendix
Product Manager
Rotterdam, ZH, Netherlands
Total por ano
€81.6K
Nível
hidden
Base
€77.7K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€3.9K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Mendix?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Mendix in Netherlands situa-se numa remuneração total anual de €137,034. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mendix para a função de Gestor de Produto in Netherlands é €81,593.

