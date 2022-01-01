Mendix Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Mendix varia de $56,385 em remuneração total por ano para um Analista de Dados in Netherlands no limite inferior a $195,975 para um Marketing in United States no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Mendix. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $93.5K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $93.9K
Designer de Produto
Median $72K

Analista de Negócios
$95.2K
Analista de Dados
$56.4K
Marketing
$196K
Gestor de Engenharia de Software
$93.6K
Arquiteto de Soluções
$96.7K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Mendix é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $195,975. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mendix é $93,733.

