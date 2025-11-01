Diretório de Empresas
Melio Payments
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gestor de Engenharia de Software

Melio Payments Gestor de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in Israel mediano de Gestor de Engenharia de Software na Melio Payments totaliza ₪597K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Melio Payments. Última atualização: 11/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Total por ano
₪597K
Nível
-
Base
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Bónus
₪0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Melio Payments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Engenharia de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Melio Payments in Israel situa-se numa remuneração total anual de ₪647,996. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Melio Payments para a função de Gestor de Engenharia de Software in Israel é ₪584,965.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Melio Payments

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Databricks
  • Snap
  • Microsoft
  • Amazon
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos