A remuneração total média de Cientista de Dados in Israel na Melio Payments varia de ₪456K a ₪635K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Melio Payments. Última atualização: 11/1/2025

Remuneração Total Média

₪488K - ₪575K
Israel
Intervalo Comum
Intervalo Possível
₪456K₪488K₪575K₪635K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Melio Payments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Melio Payments in Israel situa-se numa remuneração total anual de ₪634,830. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Melio Payments para a função de Cientista de Dados in Israel é ₪455,776.

Outros Recursos