  Salários
  Analista de Negócios

  Todos os Salários de Analista de Negócios

Meituan Analista de Negócios Salários

O pacote de remuneração in China mediano de Analista de Negócios na Meituan totaliza CN¥394K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Meituan. Última atualização: 12/7/2025

Pacote Mediano
company icon
Meituan
Business Analyst
Beijing, BJ, China
Total por ano
$55.2K
Nível
L6
Base
$41.4K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$13.8K
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
2 Anos


Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Negócios na Meituan in China situa-se numa remuneração total anual de CN¥1,025,138. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Meituan para a função de Analista de Negócios in China é CN¥342,072.

