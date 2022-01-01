Meijer Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Meijer varia de $100,500 em remuneração total por ano para um Operações de Negócios no limite inferior a $180,900 para um Arquiteto de Soluções no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Meijer. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Cientista de Dados
Median $127K
Engenheiro de Software
Median $106K
Operações de Negócios
$101K

Analista de Dados
$132K
Designer de Produto
$123K
Gestor de Produto
$147K
Gestor de Engenharia de Software
$173K
Arquiteto de Soluções
$181K
FAQs

The highest paying role reported at Meijer is Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $180,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Meijer is $129,169.

Outros Recursos