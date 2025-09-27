Diretório de Empresas
Medallion
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Vendas

  • Todos os Salários de Vendas

Medallion Vendas Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Vendas na Medallion totaliza $210K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Medallion. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Medallion
Account Executive
Denver, CO
Total por ano
$105K
Nível
-
Base
$105K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Medallion?

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Medallion, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Vendas verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Vendas na Medallion in United States situa-se numa remuneração total anual de $275,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Medallion para a função de Vendas in United States é $105,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Medallion

Empresas Relacionadas

  • Spotify
  • Apple
  • Tesla
  • Lyft
  • Airbnb
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos