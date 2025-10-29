Diretório de Empresas
Medallia
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Medallia Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in Spain na Medallia totaliza €83.1K por year para Staff Engineer. O pacote de remuneração in Spain mediano year totaliza €83.2K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Medallia. Última atualização: 10/29/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer I
(Nível de Entrada)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Medallia?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Medallia in Spain situa-se numa remuneração total anual de €99,860. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Medallia para a função de Engenheiro de Software in Spain é €83,165.

