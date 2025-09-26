Diretório de Empresas
McLaren Group
McLaren Group Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Cientista de Dados na McLaren Group totaliza £72.1K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da McLaren Group. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
McLaren Group
Data Scientist
Woking, EN, United Kingdom
Total por ano
£72.1K
Nível
2
Base
£67.3K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£4.8K
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na McLaren Group?

£122K

Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Cientista de Dados di McLaren Group in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £75,807. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di McLaren Group untuk posisi Cientista de Dados in United Kingdom adalah £72,099.

Outros Recursos