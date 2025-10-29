Diretório de Empresas
McKinsey
McKinsey Recrutador Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Recrutador na McKinsey totaliza $130K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da McKinsey. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
McKinsey
Senior Reo
Boston, NY
Total por ano
$130K
Nível
2
Base
$130K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
20 Anos
Quais são os níveis de carreira na McKinsey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recrutador na McKinsey in United States situa-se numa remuneração total anual de $303,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na McKinsey para a função de Recrutador in United States é $130,000.

