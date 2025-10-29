A remuneração de Gestor de Produto in United States na McKinsey varia de $205K por year para Product Manager a $238K por year para Principal. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $217K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da McKinsey. Última atualização: 10/29/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
