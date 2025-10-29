McKinsey Cientista de Dados Salários

A remuneração de Cientista de Dados in United States na McKinsey varia de $152K por year para Data Scientist a $248K por year para Principal. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $170K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da McKinsey. Última atualização: 10/29/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Últimas Submissões Salariais

​ Filtro de Tabela Subscrever Adicionar Adicionar Remuneração Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bónus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Receba notificações de novos salários Exportar DadosVer Vagas Abertas

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Contribuir

Qual é o calendário de aquisição na McKinsey ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Subscrever ofertas Cientista de Dados verificadas . Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais → Introduza o Seu E-mail Introduza o Seu E-mail Subscrever Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos Submeter Novo Título