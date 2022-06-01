Diretório de Empresas
MCI
MCI Salários

O salário da MCI varia de $21,882 em remuneração total por ano para um Operações de Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $116,288 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da MCI. Última atualização: 10/22/2025

Operações de Atendimento ao Cliente
$21.9K
Consultor de Gestão
$44.3K
Engenheiro Mecânico
$51.1K

Engenheiro de Software
$116K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na MCI é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $116,288. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na MCI é $47,731.

Outros Recursos