O pacote de remuneração in Germany mediano de Gestor de Engenharia de Software na MBition totaliza €110K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da MBition. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
MBition
Software Engineering Manager
Berlin, BE, Germany
Total por ano
€110K
Nível
-
Base
€91.3K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€18.6K
Anos na empresa
6 Anos
Anos exp
16 Anos
Quais são os níveis de carreira na MBition?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na MBition in Germany situa-se numa remuneração total anual de €110,505. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na MBition para a função de Gestor de Engenharia de Software in Germany é €109,934.

