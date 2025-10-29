Diretório de Empresas
MBition
  • Salários
  • Gestor de Produto

  • Todos os Salários de Gestor de Produto

MBition Gestor de Produto Salários

O pacote de remuneração in Germany mediano de Gestor de Produto na MBition totaliza €93.5K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da MBition. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
MBition
Product Manager
Berlin, BE, Germany
Total por ano
€93.5K
Nível
L3
Base
€80.4K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€13.1K
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na MBition?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na MBition in Germany situa-se numa remuneração total anual de €126,323. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na MBition para a função de Gestor de Produto in Germany é €93,546.

