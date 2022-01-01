Diretório de Empresas
Mazars
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Mazars Salários

O salário da Mazars varia de $12,060 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $112,435 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Mazars. Última atualização: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Contabilista
$47.2K
Cientista de Dados
$112K
Analista Financeiro
$58.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Recursos Humanos
$12.1K
Jurídico
$45.6K
Consultor de Gestão
$80.4K
Operações de Marketing
$34.2K
Designer de Produto
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Engenheiro de Software
$56K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Mazars é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $112,435. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mazars é $51,585.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Mazars

Empresas Relacionadas

  • 10Pearls
  • ClearTax
  • Tata Elxsi
  • AlphaSense
  • HackerRank
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos