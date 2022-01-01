Diretório de Empresas
Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies Salários

O salário da Marsh & McLennan Companies varia de $20,586 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $276,375 para um Marketing na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Marsh & McLennan Companies. Última atualização: 10/20/2025

Cientista de Dados
Median $245K
Engenheiro de Software
Median $89K
Contabilista
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Actuário
$117K
Analista de Negócio
Median $65K
Analista de Dados
$60.6K
Analista Financeiro
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Consultor de Gestão
$30.7K
Marketing
$276K
Operações de Marketing
$95.8K
Gestor de Parcerias
$221K
Gestor de Produto
$102K
Gestor de Projecto
$81.2K
Vendas
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Gestor de Programa Técnico
$203K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Marsh & McLennan Companies é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $276,375. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Marsh & McLennan Companies é $89,000.

