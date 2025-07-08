Diretório de Empresas
Marquistech
Marquistech Salários

O salário da Marquistech varia de $22,854 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $79,855 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Marquistech. Última atualização: 10/20/2025

Engenheiro de Hardware
$79.9K
Engenheiro de Software
$22.9K
Gestor de Engenharia de Software
$50.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Marquistech é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $79,855. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Marquistech é $50,166.

