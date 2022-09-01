Mantle Salários

O salário da Mantle varia de $150,750 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Controlo na extremidade inferior a $245,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Mantle . Última atualização: 9/15/2025