ManTech Salários

O salário da ManTech varia de $61,690 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $216,240 para um Gestor de Programa na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ManTech. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $120K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócio
Median $125K
Analista de Cibersegurança
Median $130K

Arquitecto de Soluções
Median $143K
Cientista de Dados
Median $148K
Gestor de Programa Técnico
Median $144K
Tecnólogo de Informação (TI)
$181K
Designer de Produto
$79.6K
Gestor de Programa
$216K
Gestor de Projecto
$196K
Recrutador
$61.7K
Gestor de Engenharia de Software
$145K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na ManTech é Gestor de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $216,240. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ManTech é $143,400.

