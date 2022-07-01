Manta Salários

Diretório de Empresas
O salário da Manta varia de $135,926 em remuneração total por ano para um Gestor Técnico de Contas na extremidade inferior a $179,100 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Manta. Última atualização: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Arquiteto de Soluções
$179K
Gestor Técnico de Contas
$136K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Manta é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $179,100. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Manta é $157,513.

