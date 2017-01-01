Ver Pontos de Dados Individuais
Manjushree Technopack Limited is a prominent rigid plastic packaging company with over 40 years of experience, specializing in innovative and sustainable packaging solutions for various industries.
Subscrever ofertas verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais →
Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.
Empregos em Destaque
Empresas Relacionadas
Outros Recursos