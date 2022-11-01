Diretório de Empresas
Major League Hacking
Major League Hacking Salários

O salário da Major League Hacking varia de $28,855 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa Técnico na extremidade inferior a $102,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Major League Hacking. Última atualização: 11/22/2025

Engenheiro de Software
$102K
Gestor de Programa Técnico
$28.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Major League Hacking é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $102,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Major League Hacking é $65,428.

Outros Recursos

