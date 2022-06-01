Diretório de Empresas
Majesco
Majesco Salários

O salário da Majesco varia de $13,928 em remuneração total por ano para um Redator Técnico na extremidade inferior a $246,960 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Majesco. Última atualização: 11/22/2025

Engenheiro de Software
Median $17.5K
Gestor de Programa
$168K
Gestor de Programa Técnico
$247K

Redator Técnico
$13.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Majesco é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $246,960. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Majesco é $92,885.

