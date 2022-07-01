MainStreet Salários

Diretório de Empresas
O salário da MainStreet varia de $130,560 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $165,825 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da MainStreet. Última atualização: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Gestor de Produto
Median $155K
Designer de Produto
$131K
Engenheiro de Software
$166K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na MainStreet é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $165,825. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na MainStreet é $155,000.

