Mailchimp
  • Salários
  • Marketing

  • Todos os Salários de Marketing

Mailchimp Marketing Salários

A remuneração total média de Marketing in United States na Mailchimp varia de $88.7K a $129K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mailchimp. Última atualização: 9/27/2025

Remuneração Total Média

$101K - $117K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$88.7K$101K$117K$129K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Mailchimp, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Marketing na Mailchimp in United States situa-se numa remuneração total anual de $128,710. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mailchimp para a função de Marketing in United States é $88,691.

